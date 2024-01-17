قال الجنرال المتقاعد في سلاح الجو الفرنسي، باتريك ديتارتر، إن الناتو لا يملك ما يكفي من الصواريخ المضادة للطائرات لمساعدة أوكرانيا.

وأشار ديتارتر على قناة "LCI" التلفزيونية إلى أنه "يجب اعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية بمساعدة نظام الدفاع الجوي".

واعترف ديتارتر: "المشكلة ببساطة هي أننا افتقدنا الدفاع الجوي في أوروبا وحتى في حلف الناتو ليس هناك ما يكفي من الصواريخ المضادة للطائرات لمساعدة أوكرانيا".

وبحسب الخبير العسكري فإن "أوروبا لم تطور الدفاع الجوي، فيما اعتمد الناتو فقط على الردع النووي".

هذا وأعلن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أنه إذا لم يقبل الاتحاد الأوروبي خطة بلاده لتمويل أوكرانيا خارج ميزانية الاتحاد الأوروبي، فستضطر بودابست إلى وقف هذه العملية.

كما صرح الضابط السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، في مقابلة مع قناة Dialogue works على موقع يوتيوب، بأن الجيش الأوكراني قد ينتفض قريبا ضد فلاديمير زيلينسكي.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

المصدر: RT