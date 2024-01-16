البيت الأبيض: الغرب يعمل على توسيع نطاق تدريب القوات الأوكرانية

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، إن التحالف الغربي بقيادة الولايات المتحدة يعمل على توسيع نطاق تدريب القوات الأوكرانية وتأمين الإمدادات اللازمة لها.

وأضاف ساليفان خلال كلمة له في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "ستواصل الولايات المتحدة وشركاؤها دعمهم أوكرانيا.. نحن نعمل على توسيع نطاق تدريب القوات الأوكرانية، كما نعمل على تأمين الدعم لتزويد أوكرانيا بالإمدادات اللازمة".

وتابع: "الغرب منخرط في تطوير وتوسيع نطاق تدريب القوات الأوكرانية.. هذه نقطة مهمة للغاية، نحن نعمل مع شركائنا وخاصة القطاع الخاص لمساعدة أوكرانيا على حل المشكلات التكنولوجية الرئيسية في بيئة ساحة المعركة المتغيرة، مثل الحرب الإلكترونية والمسيرات وإزالة الألغام".

هذا وذكرت وكالة بلومبرغ، أنه قبيل المنتدى الاقتصادي الدولي في دافوس، تم عقد اجتماع حول "صيغة السلام" التي طرحها فلاديمير زيلينسكي، ولم يتمكن المشاركون فيها من التوصل إلى موقف مشترك.

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المصدر: تاس