رئيس مكتب زيلينسكي يناقش الوضع على الجبهة مع سوليفان

قال أندريه يرماك رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، إنه التقى في دافوس بمستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك سوليفان، وناقش معه الوضع على الجبهة والاحتياجات الدفاعية لأوكرانيا.

وكتب يرماك على قناته في تيلغرام: "التقينا في دافوس مع مستشار الأمن القومي الرئاسي الأمريكي جيك سوليفان... ناقشنا الوضع على الجبهة، والاحتياجات الدفاعية لأوكرانيا، والعمل في مجال تحقيق صيغة السلام الأوكرانية".

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ويواصل المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس بسويسرا فعالياته التي بدأت في 15 من اسناير وتستمر حتى 19 منه.

وقبيل اطلاق فعالياته الرئيسي شهد المنتدى اجتماع حول "صيغة السلام" التي طرحها فلاديمير زيلينسكي، ولم يتمكن المشاركون فيها من التوصل إلى موقف مشترك.

وتطالب "صيغة السلام"، التي قام نظام كييف بصياغتها وتابع الترويج لها، "باستعادة وحدة أراضي أوكرانيا، وتوفير الضمانات الأمنية الأوروبية -الأطلسية لها، وكذلك إنشاء محكمة خاصة للتحقيق في "جرائم الحرب" المزعومة المنسوبة إلى روسيا.

من جانبها تعتبر روسيا، "صيغة" زيلينسكي منفصلة تماما عن الواقع. وعقد اجتماع حول "صيغة السلام" بمشاركة 83 وفدا قبيل بدء أعمال المنتدى في دافوس. ووصفها المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأنها محادثة من أجل المحادثة، لأن مثل هذه المناقشة بدون روسيا لا معنى لها.

المصدر: نوفوستي