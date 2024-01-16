الكرملين "يتنظر التفاصيل" للتعليق على مقترح "دافوس" بتشكيل "أسطول محايد في البحر الأسود"

قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن التعليق على مقترح المنتدى الاقتصادي في دافوس بإنشاء أسطول محايد في البحر الأسود، يتطلب معرفة تفاصيل، ورفض التعليق على هذا الطرح.

وقد ذكر تقرير جديد صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" أن الدول المحايدة يجب أن تشكل قوة عمل بحرية في البحر الأسود لمرافقة السفن التجارية المصدرة للحبوب والأسمدة من المنطقة.

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وأضاف بيسكوف ردا على سؤال حول رد الفعل على مقترح بيان المنتدى الاقتصادي العالمي: "هنا، بالطبع، من المهم جدا فهم التفاصيل. وبما أنني لا أملك تفاصيل هذا الاقتراح، فمن المحتمل أنني لا أتعهد بالتعليق عليه".

يشار إلى أن عضو مجلس الاتحاد الروسي أندريه كليموف، ذكر في وقت سابق أن أي أسطول عسكري لا ينتمي إلى دول البحر الأسود لا يمكنه المرور عبر مضيق البوسفور وفقا لاتفاقية "مونترو" التي تحدد قواعد استخدامه.

وشدد كليموف، الذي يشغل منصب نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، على أن تركيا التزمت دائما بهذا الاتفاق بصرامة.

المصدر: نوفوستي