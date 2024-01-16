سيناتور روسي يعلق على دعوة "دافوس" لإنشاء أسطول عسكري لمرافقة السفن في البحر الأسود

قال عضو مجلس الاتحاد الروسي أندريه كليموف، إن أي أسطول عسكري لا ينتمي إلى دول البحر الأسود لا يمكنه المرور عبر مضيق البوسفور وفقا لاتفاقية مونترو التي تحدد قواعد استخدامه.

جاء ذلك خلال تعليق كليموف، على تقرير جديد صدر عن المنتدى الاقتصادي الدولي، يفيد بأنه يجب على الدول المحايدة إنشاء قوة عمل عسكرية - بحرية في البحر الأسود لمرافقة السفن التجارية الناقلة للحبوب والأسمدة.

وشدد كليموف، الذي يشغل منصب نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، على أن تركيا التزمت دائما بهذا الاتفاق بصرامة.

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وأضاف السيناتور: "هذا المنتدى في حد ذاته ليس رابطة رسمية بين الدول، وهو لا يختلف في صفته مثلا عن جمعية لمحبي الفراشات، لذا لا يستحق النظر إليه بجدية كقرار دولي. الأمر لا يعدو عن كونه محاولة للتنفيس لا أكثر. هناك قواعد للملاحة البحرية، وهناك اتفاقية محددة بشأن قواعد عبور مضيق البوسفور. تركيا لم تشارك بتاتا في دافوس. هم يناقشون عملية نشر قوة بحرية ما في البحر الأسود، ولكن بموجب هذه الاتفاقية لا يحق للدول التي ليست من حوض البحر الأسود إدخال سفنها الحربية إذا كان هناك نزاع مسلح في المنطقة - تركيا تلتزم بصرامة بالاتفاقية المذكورة وتنفذها حتى يومنا هذا".

وأشار السيناتور إلى أنه ينبغي التعامل مع هذا الأمر مثل جميع المناقشات الأخرى في المنتدى الاقتصادي العالمي، مثل على سبيل المثال، مرض X.

وتابع كليموف: "حضر الناس إلى هذا المنتدى، بعضهم للتزلج، والبعض الآخر، بالمعنى الحرفي للكلمة، للدردشة والثرثرة".

ولفت السيناتور الانتباه إلى أن روسيا والصين وتركيا، لم تشارك في الفعالية المذكورة.

المصدر: نوفوستي