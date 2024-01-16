مصرع 9 وإصابة 30 آخرين بانقلاب حافلة جنوب شرق تركيا (صور)

لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 28 آخرون في حادث حافلة بجنوب شرق تركيا، بحسب ما ذكرته قناة "تي آر تي خبر" التلفزيونية.

وذكرت القناة التلفزيونية أن "حافلة ركاب انقلبت في منطقة أيدنجيك بمدينة مرسين، ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 30 آخرين".

DHA

وبحسب المعلومات الواردة، فإن الحافلة كانت مسافرة من أنطاليا إلى مرسين، ولسبب غير معروف، انقلبت بعد اصطدامها بالحواجز عند مخرج أنفاق ساريير في منطقة آيدينجيك.

DHA

وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني أن الحافلة تابعة لشركة Dilmenler Mardin، ولم يعرف اسم سائقها بعد، اصطدمت بالحاجز بالقرب من منطقة ينيكاس على الطريق السريع D-400 وانقلبت.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Aydıncık ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin de yaralandığını söyledi https://t.co/M9xGTGLt9B — Akşam Gazetesi (@Aksam) January 16, 2024

وبناء على إشعار، تم إرسال 112 فريقا للطوارئ الصحية والدرك وفرق الإطفاء إلى المنطقة. وحددت الطواقم الطبية مقتل 9 أشخاص وإصابة 30 آخرين في الحادث.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Aydıncık ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin de yaralandığını söyledihttps://t.co/AuFjsuC2OOpic.twitter.com/MtiocbrPoZ — Star Gazetesi 🇹🇷 (@stargazete) January 16, 2024

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ولاية أيدينجيك والمستشفيات في المناطق المحيطة بواسطة سيارات الإسعاف.

المصدر: RT