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مصرع 9 وإصابة 30 آخرين بانقلاب حافلة جنوب شرق تركيا (صور)

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مصرع 9 وإصابة 30 آخرين بانقلاب حافلة جنوب شرق تركيا (صور)
DHA
مقتل 9 وإصابة 30 آخرين في حادث حافلة بمرسين جنوب شرق تركيا
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لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 28 آخرون في حادث حافلة بجنوب شرق تركيا، بحسب ما ذكرته قناة "تي آر تي خبر" التلفزيونية.

وذكرت القناة التلفزيونية أن "حافلة ركاب انقلبت في منطقة أيدنجيك بمدينة مرسين، ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 30 آخرين".

مصرع 9 وإصابة 30 آخرين بانقلاب حافلة جنوب شرق تركيا (صور)
DHA
مقتل 9 وإصابة 30 آخرين في حادث حافلة بمرسين جنوب شرق تركيا

وبحسب المعلومات الواردة، فإن الحافلة كانت مسافرة من أنطاليا إلى مرسين، ولسبب غير معروف، انقلبت بعد اصطدامها بالحواجز عند مخرج أنفاق ساريير في منطقة آيدينجيك.

مصرع 9 وإصابة 30 آخرين بانقلاب حافلة جنوب شرق تركيا (صور)
DHA
مقتل 9 وإصابة 30 آخرين في حادث حافلة بمرسين جنوب شرق تركيا

وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني أن الحافلة تابعة لشركة Dilmenler Mardin، ولم يعرف اسم سائقها بعد، اصطدمت بالحاجز بالقرب من منطقة ينيكاس على الطريق السريع D-400  وانقلبت.

وبناء على إشعار، تم إرسال 112 فريقا للطوارئ الصحية والدرك وفرق الإطفاء إلى المنطقة. وحددت الطواقم الطبية مقتل 9 أشخاص وإصابة 30 آخرين في الحادث.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ولاية أيدينجيك والمستشفيات في المناطق المحيطة بواسطة سيارات الإسعاف.

المصدر: RT

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