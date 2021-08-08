تركيا.. مصرع 15 شخصا وإصابة 17 آخرين جراء انقلاب حافلة ركاب غربي البلاد (صور + فيديو)

انحرفت يوم الأحد حافلة ركاب عن طريق سريع في غرب تركيا وانقلبت، مما أسفر عن مصرع 15 شخصا.

وقال مكتب حاكم ولاية باليكسير إن الحافلة انقلبت على الساعة 04:40 بالتوقيت المحلي (01.40 بتوقيت غرينتش).

وأضاف أن وحدات الطوارئ وصلت إلى الموقع، حيث اكتشفوا أن 11 شخصا لقوا حتفهم على الفور فيما توفي أربعة آخرون في المستشفى.

وصرح مكتب الحاكم بأن 17 شخصا أصيبوا في الحادث ويتلقون العلاج في خمسة مستشفيات.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية بأن الحافلة التابعة لشركة السفر "إيف تور" كانت في طريقها من زونغولداك في شمال تركيا إلى إزمير بغرب تركيا عندما انحرفت عن الطريق.

وقالت السلطات إنها تحقق في الحادث.

المصدر: وكالات