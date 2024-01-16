المعارضة الإيطالية تحذر من تداعيات تهديد حركة الملاحة في البحر الأحمر

حث الحزب "الديمقراطي الإيطالي" المعارض حكومة جورجا ميلوني على التنشيط الفوري في المحافل الأوروبية والدولية المناسبة من أجل تحديد حل مشترك بشأن الملاحة في البحر الأحمر.

واقترح ممثلو الحزب في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع البرلمانية استراتيجية تهدف إلى تحسين استخدام الوحدات البحرية وغيرها من الأدوات الرادعة لحماية حركة المرور على المدى القصير.

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وأضافوا "لقد أحطنا علما بإعلانات الحكومة، لكن هذه الهجمات مستمرة منذ أسابيع وبلدنا من بين أكثر الدول تعرضا لعواقب تعطل حركة الملاحة عبر قناة السويس"، مشيرين إلى أنه لا يجب إضاعة ولو دقيقة واحدة والتحرك فورا على عدة جهات.

وقالوا "لهذا السبب فإننا نطلب في اقتراحنا من الحكومة تسريع المشاورات قدر الإمكان في المنتديات الدولية المخصصة لسلامة حركة الملاحة البحرية وتوريد السلع والطاقة، وكذلك تقييم إمكانية القيام بمهام محددة".

وأكدوا أنها مشكلة تخص إيطاليا والاتحاد الأوروبي برمته، مطالبين من المؤسسات في بروكسل التحرك على الفور.

وحسب البرلمانيين في صف المعارضة في إيطاليا فإن سلطات الموانئ ومشغلي الشحن كرروا لهم بعبارات واضحة وملحة بشكل متزايد أن قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية والطاقة بأكمله على وشك الدخول في صعوبات خطيرة.

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وكان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني قد أفاد في وقت سابق بأن الحكومة "تشارك في التفكير حول كيفية تعزيز وجود الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر.

وأعاد رئيس الدبلوماسية الإيطالية التأكيد على أن تراجع حركة الملاحة في البحر الأحمر بسبب هجمات جماعة (أنصار الله) اليمنية يضر أيضا بشركات الشحن والموانئ جنوبي البلاد.

يذكر أن حركة "أنصار الله" (الحوثيون) شنت هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر اعتبرتها مرتبطة بإسرائيل، على خلفية العملية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وردا على ذلك نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا سلسلة غارات على مواقع تابعة للحوثيين في مناطق مختلفة باليمن منذ فجر الجمعة 12 يناير.

المصدر: RT + وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء