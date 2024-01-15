نائب رئيس المجلس الرئاسي اليمني: الضربات الأمريكية ضد الحوثيين غير كافية

اعتبر نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي أن الضربات الأمريكية ضد الحوثيين غير كافية، ويجب اتخاذ نهج شامل للتعامل مع القضية.

وقال الزبيدي في حديث لصحيفة "ذي ناشيونال" الإماراتية الناطقة باللغة الانجليزية، على هامش منتدى دافوس في سويسرا، يوم الاثنين، إن "تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر غير مقبول. ويجب حماية الملاحة البحرية".

وتابع قائلا إن "الضربات الجوية الأمريكية بشكلها الحالي غير كافية"، مضيفا أنه "يجب أن يكون هناك نهج شامل عسكري وسياسي واقتصادي ضد الحوثيين".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لم تنسق ضرباتها مع مجلس القيادة الرئاسي والقوات الموالية له.

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وأضاف أن "طريقة التعامل مع هذا يجب أن تضم عملية عسكرية شاملة بمشاركة الأطراف الإقليمية لوقف القرصنة في باب المندب، ومن المهم دعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي ومجلس القيادة الرئاسي على الأرض".

وأشار إلى أن هناك حاجة لـ "شراكة طويلة الأمد مع مختلف الدول، بما فيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة" لضمان أمن المنطقة.

وأعرب الزبيدي عن قناعته بأن "تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر أدى لانهيار عملية السلام وخارطة الطريق اللتين قام السعوديون بتفعيلهما".

وحذر من تداعيات التصعيد على سكان اليمن بأسره، مشيرا إلى أن "غالبية الوقود والأغذية والحبوب والمستلزمات الأساسية مستوردة".

يذكر أن حركة "أنصار الله" (الحوثيون) شنت هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر، اعتبرتها مرتبطة بإسرائيل، على خلفية العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأطلقت الولايات المتحدة وبريطانيا سلسلة ضربات على مواقع في مختلف المناطق باليمن، منذ فجر الجمعة 12 يناير، ردا على هجمات الحوثيين.

المصدر: صحيفة "ذي ناشيونال"