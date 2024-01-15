إيطاليا: نتكبد خسائر جراء هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني أن بلاده تتكبد خسائر جراء هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وقال الوزير للصحفيين يوم الاثنين، إن "الخسائر الاقتصادية التي تسببت بها هجمات المتمردين الحوثيين، قد ظهرت، وخصوصا للموانئ الجنوبية وجنوة".

وأكد تاياني أنه سيقوم بزيارة للشرق الأوسط في وقت قريب، مضيفا: "تحدثت في الأيام الأخيرة مع جميع وزراء خارجية دول مجموعة السبع، والهدف المشترك هو وقف التصعيد".

وتابع: "وللآسف الوضع معقد جدا في لبنان وفي البحر الأحمر وينبغي علينا أن نضمن عدم حدوث تصعيد للنزاع، لأن الأضرار الاقتصادية لإيطاليا قد تكون كبيرة أيضا، وعلينا أن نتجنب ذلك".

إقرأ المزيد

وقالت الخارجية الإيطالية إن اجتماعا عقد يوم الاثنين بين قيادة مجلس الوزراء ووزارتي الدفاع والخارجية، نوقش خلاله الوضع في البحر الأحمر، واتفق المشاركون فيه على المبادئ الأساسية التي سيتم عرضها خلال الاجتماعات الدولية المقبلة، بما في ذلك خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يوم 22 يناير، حيث سيناقش تأسيس قوات بحرية أوروبية لحماية السفن في البحر الأحمر.

وحسب جمعية المنتجين الزراعيين الإيطالية "كولديريتي"، فإن الأوضاع في البحر الأحمر تهدد صادرات الخضروات والفواكه الإيطالية بقيمة نصف مليار يورو.

وكان مسؤولون في الحكومة الإيطالية قد صرحوا في وقت سابق بأن إيطاليا على استعداد للمشاركة في عملية الاتحاد الأوروبي المحتملة لحماية السفن في البحر الأحمر.

المصدر: نوفوستي