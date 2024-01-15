صحيفة بولندية: "المثقاب" الروسي قادر على الفتك بقوافل المدرعات الأوكرانية

أعلنت صحيفة Myśl Polska بأن قنبلة "المثقاب" (دريل) الروسية تصبح أداة فعالة في تدمير المدرعات الأوكرانية.

وقالت إن هذه القنبلة هي سلاح فتاك يسمح لمقاتلات "سو-34" و"سو-24" و"سو-30" التابعة للقوات الجوية الروسية بتدمير الأهداف الأرضية بشكل فعال.

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وأكدت الصحيفة أن "المثقاب" مخصص لتدمير الدبابات ومنظومات الدفاع الجوي.

وفي وقت سابق، أشارت مجلة Military Watch العسكرية إلى أن قنبلة "المثقاب" أضحت هدفا صعبا للغاية بالنسبة للقوات الأوكرانية.

وأعلن الناطق باسم شركة "روستيخ" الروسية أن الإنتاج الصناعي المتسلسل لقنبلة "دريل" (المثقاب) الجوية الموجّهة الحائمة سينطلق عام 2024.

وقال الناطق إن القنبلة قد اجتازت كل الاختبارات المحددة لها من قبل وزارة الدفاع الروسية.

ويذكر أن "المثقاب" هي قنبلة موجهة بمنظومة "غلوناس" للملاحة الفضائية. ويصل وزنها 500 كيلوغرام. ومدى فعاليتها يتراوح بين 30 و50 كيلومترا. ويحتوي رأسها القتالي على 15 مكوّنا موجّها ذاتيا. وتم تزويد القنبلة بمنظومة التعرف "الصديق - العدو".

المصدر: RT