"روستيخ" تخطط لإنتاج أسرة من القنابل الشبحية الذكية

تعتزم شركة "تيخماش" التابعة لمؤسسة "روستيخ" الروسية تشكيل أسرة من القنابل الجوية الشبحية مختلفة المهام وذلك على أساس قنبلة "دريل"( المثقاب) الحائمة الذكية.

أعلن ذلك يوم 21 يوليو المدير التنفيذي للشركة، ألكسندر كيتشكين، على هامش معرض "ماكس" الدولي للطيران والفضاء.

إقرأ المزيد

وقال:" من مميزات قنبلة "دريل" الروسية قدرتها على نقل حمولة مفيدة تفوق ما هو عليه لدى مثيلاتها. وانطلاقا من ذلك فإننا سندخل تعديلات في تصميمها لتظهر أسرة متكاملة من القنابل ذات استخدامات مختلفة.

وحسب "كيتشكين، فإن قنبلة "المثقاب" التي تمر حاليا بآخر مرحلة لاختبارها تتضمن أجزاء تم تصميمها لتتماشى مع مبدأ السلاح فائق الدقة. وأضاف أن إنتاج القنبلة على دفعات يبدأ بحلول عام 2023 حيث يقرر ما هي الطائرات التي ستحملها.

يذكر أن قنبلة "دريل" (المثقاب) الحائمة الذكية تم تصميمها في شركة "بازالت" التابعة لشركة "تيخماش" الروسية. وتخصص لتدمير المدرعات والرادارات الأرضية ومراكز القيادة والدفاعات الجوية.

وأعلنت شركة " تيخماش" لأول مرة عن تصميم القنبلة الجديدة عام 2016. ويؤكد الخبراء أن تلك القنبلة الذكية من الصعب اكتشافها بواسطة الرادارات الأرضية والجوية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا