ما جديد الدرونات في معرض "ماكس - 2021" للطيران

كشف معرض "ماكس – 2021" للطيران والفضاء عن مجموعة من الدرونات والطائرات والمروحيات المسيرة المختلفة حسب استخداماتها والمهام التي تنفذها.

وتغطي تلك الطائرات المسيرة كل المهام التي يمكن أن تقوم بأدائها الدرونات سواء كانت مدنية أو عسكرية ومنها:

mybryansk.ru

درون "غيليوس – إر إل دي" من تصنيع شركة "كرونشتات" الروسية، بالوزن عند الإقلاع 5 أطنان، باع جناحه 30 مترا. وإنه عبارة عن درون للكشف الراداري البعيد.

mybryansk.ru

درون V – 50 بعيد المدى من تصنيع شركة GloryAir الروسية،

voennoedelo.com

درون "اوريون – إي" الضارب من تصنيع شركة "كرونشتات، ينتمي إلى فئة الطائرات من دون طيار متوسطة الارتفاع التي يمكنها التحليق دون توقف لمدة يوم كامل. وتم تجهيز النسخة القتالية منه، بمجمع شامل من الأسلحة الجوية التي تسمح له بشكل فعال بتدمير كل من الأهداف الأرضية الثابتة والمتحركة، بما في ذلك المدرعات والأفراد. ويشمل تسليحه، قنابل جوية موجهة وغير موجهة، بالإضافة إلى صواريخ موجهة مختلفة. يبلغ الحد الأقصى لحمولته القتالية 200 كلغم .

dfnc.ru

درون "إيليرون تي 7" من تصنيع من تصنيع شركة "إينيكس" الروسية، وهو طائرة تصحيح النيران والرصد، يعمل بالحرك الكهربائي، باع جناحه بلغ 2050 ملم.

zavodfoto.livejournal.com

درون Е08М الذي يستخدم لمحاكاة الأهداف الجوية من تصنيع شركة "إينيكس" الروسية،

درون من تصنيع مكتب "ديسبلاي"،

profile.ru

مروحية "باس – 200" المسيرة من تصنيع شركة "مروحيات روسيا". وزنها عند الإقلاع 200 كلغ، سرعتها 160 كلم/ساعة. قادرة أن تطير على ارتفاع 3900 متر لمدة 4 ساعات وتحمل 40 كلغ من الحمولة.

درون" فولك – 18" من تصنيع شركة "ألماس - أنتاي" بمقدوره أن يبحث أوتوماتيكيا عن درونات معادية ويعترضها ويدمرها بشكل مستقل. و هو رد تقني روسي على مخاطر تشكلها درونات ضاربة صغيرة الحجم ومروحيات مسيرة صغيرة تحمل المتفجرات على متنها. وسبق للقوات الروسية أن واجهت مثل هذه الدرونات المبتكرة التي هاجمت قاعدة "حميميم" في سوريا.

tmbw.ru

أما بيلاروس فكشفت في "ماكس - 2021" عن مروحية مسيّرة ضاربة من تصنيع مكتب "ديبلاي" للتصاميم.

المصدر: تكنولوجيا ماشينوسترويني