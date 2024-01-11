شركة "روستيخ" الروسية تعلن عن البدء في الإنتاج المتسلسل لقنبلة "المثقاب" الجوية الموجهة الحائمة

أعلن الناطق باسم شركة "روستيخ" الروسية أن الإنتاج الصناعي المتسلسل لقنبلة "دريل" ( المثقاب) الجوية الموجّهة الحائمة سينطلق عام 2024.

وقال الناطق إن القنبلة قد اجتازت كل الاختبارات المحددة لها من قبل وزارة الدفاع الروسية.

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وجاء في بيان صادر عن مؤسسة "روستيخ" الحكومية أن القنبلة "المثقاب" الحائمة اجتازت بنجاح كل الاختبارات التي أجريت بطلب من وزارة الدفاع الروسية. وتعتبر كل المعلومات عن استخدام القنبلة في منطقة العملية العسكرية الخاصة سرية. ويتوقع أن تطلق الصناعة الدفاعية الروسية عام 2024 أول دفعة صناعية من تلك القنابل.

وأضاف الناطق باسم "مؤسسة "روستيخ" بأن المؤسسة تعمل الآن على تصنيع بعض الرؤوس القتالية الجديدة لهذه القنبلة.

يذكر أن قنبلة "المثقاب" الحائمة مخصصة لتدمير المدرعات والرادارات الأرضية ومراكز القيادة ومنظومات الدفاع الجوي.

وقد أعلن لأول مرة عن تصميمها عام 2016. ويتوقع أن تعجز الدفاعات الجوية المعادية عن التعرف على راداراتها.

وبمقدور "المثقاب" أن يصل إلى الهدف بشكل مستقل، وينفجر فوقه في لحظة معينة. وفي حال عدم تشغيل رأسه القتالي سيتم تدميره ذاتيا بعد مرور وقت معين كيلا يشكل أي تهديد على السكان المسالمين بعد وقف العمليات الحربية.

يذكر أن "المثقاب" هي قنبلة موجهة بمنظومة "غلوناس" للملاحة الفضائية. ويصل وزنها 500 كيلوغرام. ومدى عملها يتراوح بين 30 و50 كيلومترا. ويحتوي رأسها القتالي على 15 مكوّنا موجّها ذاتيا. وتم تزويد القنبلة بمنظومة التعرف "الصديق - العدو".

المصدر: تاس