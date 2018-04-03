صحيفة بريطانية: هذه القنبلة الروسية قد تشعل حربا عالمية ثالثة!

تواصل وسائل الإعلام البريطانية التهويل لما تصفه بـ"الخطر الروسي" ورأت صحيفة Daily Express أن القنبلة الجوية الروسية "دريل"، يمكن أن تتسبب في حرب عالمية ثالثة.

وزعمت الصحيفة أن هذه القنبلة الحديثة والفريدة المخصصة للطائرات الهجومية والقاذفات، دليل على عدوانية موسكو، معربة في هذا الصدد عن مخاوفها من اندلاع حرب عالمية ثالثة.

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قنبلة "دريل" وتعني (المثقاب)، يمكنها أن تحفر دفاعات العدو من دون أن تطير فوق أراضيه ومدى هذه القنبلة الجوية حسب الصحيفة، دائرة نصف قطرها 30 كيلو مترا.

وإحدى الذخائر التي تحتويها قنبلة "دريل" كافية لتدمير رتل كامل من الدبابات، كما أنه ليس بمقدور أي وسيلة حديثة من وسائط الحرب الإلكترونية حرفها عن مسارها، وذلك لأنها غير مرئية للرادارات.

ويقول موقع Nation News إن الشركة المصنعة عرضت هذه القنبلة لأول مرة عام 2015 في إطار معرض ماكس للطيران، فيما تفيد أنباء بأن الجيش الروسي سيتزود بها العام الجاري.

المصدر: ura.news

محمد الطاهر