الجيش الروسي يزود طائراته بقنابل حوامة ذاتية التوجيه

تتزود القوات الجوية والفضائية الروسية العام الجاري بقنبلة دريل" (المثقاب) الحائمة الحديثة.

وقال رئيس مؤسسة "تيخماش" الروسية (فلاديمير ليبين) في حديث أدلى به يوم 20 فبراير/شباط لوكالة "نوفوستي" الروسية إن الاختبارات الحكومية للقنبلة بدأت عام 2016 وستختتم عما قريب.

وتم تصميم القنبلة في شركة "بازالت" العلمية الإنتاجية التي تعد فرعًا من مؤسسة "تيخماش" الروسية. وتعتبر مواصفات القنبلة إلى حد الآن سرية. لكن من المعروف أن وزنها يبلغ 500 كيلوغراما. وإنها قادرة على التحليق الذاتي إلى مدى عشرات الكيلومترات.

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ومن مميزات القنبلة عدم تعريض قاذفة القنابل التي تحملها لتأثير وسائل الدفاع الجوي المعادية القصيرة المدى. ولا تزود القنبلة بأي محرك ونظام للتوجيه. لذلك يقل سعرها عن سعر الصاروخ المجنح.

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وهناك معلومات غير مؤكدة تقول إن القنبلة تحمل رؤوسًا موجهة ذاتيا إلى الهدف تنطلق منها عند حومانها فوق الهدف وتنزل بالمظلات بحثًا عن مدرعات معادية. وعند التقاط مستشعرها العامل بالأشعة تحت الحمراء لحرارة يطلقها محرك أو عربة قتالية أو دبابة ترمي الرأس الموجهة ذاتيا بقذيفته الجوفاء لتخترق البرج غير المحمي للدبابة أو العربة القتالية.

المصدر: نوفوستي

يفغيني دياكونوف