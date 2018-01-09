أولى صور "مثقاب" العسكريين الروس

نشرت وزارة الدفاع الروسية وللمرة الأولى صورا لاختبارات قنبلة "المثقاب" المطورة التي كشفت عنها مؤخرا من عيار 500 كغ والقادرة على التحليق الذاتي والانقضاض على أهدافها.

"المثقاب"، قادرة على تدمير بطارية مدفعية أو صاروخية كاملة، أو قافلة كاملة من الدبابات المعادية، إذ تصل إلى هدفها من قاذفة استراتيجية أو مقاتلة تلقيها بعيدا عن نطاق الدفاعات الجوية للعدو المفترض.

وزارة الدفاع الروسية

كما يؤدي انفجار الـ"المثقاب" إلى القضاء على قوات العدو ومعداته على مسافة تصل إلى أكثر من 30 كم عن النقطة التي تلقي فيها الطائرة المثقاب، فيما يعجز رادار العدو عن الاستشعار بها، ما يستثني احتمال إسقاطها أو حرفها عن مسارها بالمضادات الجوية المعادية.

وزارة الدفاع الروسية

"المثقاب"، مزودة برأس تقودها إلى هدفها يتم التحكم بها بالليزر أو بواسطة نظام الملاحة الجوية وتحديد المواقع الروسي "غلوناس"، وتحملها المقاتلات والقاذفات.

المصدر: RT

صفوان أبو حلا