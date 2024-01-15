مستشار سابق للرئاسة الأوكرانية: زيارة زيلينسكي إلى سويسرا ستثير صراعا كبيرا

أكد أوليغ سوسكين مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما أن رحلة الرئيس الحالي فلاديمير زيلينسكي إلى سويسرا ستؤدي إلى صراع دولي لأنه من المستحيل التفاوض على السلام بدون روسيا.

وقال سوسكين "زيلينسكي ذاهب إلى سويسرا. من الواضح أنه سيخلق صراعا رهيبا في المجتمع السياسي هناك، لأن سويسرا دولة أكثر حيادية من النمسا".

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وأشار إلى أنه بدون ممثلين رفيعي المستوى عن القيادة الروسية، فإن الاتصالات الدبلوماسية في دافوس غير ممكنة.

وأضاف أنه "لا أحد يريد المشاركة فيما يسمى بـ"صيغة السلام" لزيلينسكي، لأنه من غير المجدي المشاركة فيها".

وقد وصل فلاديمير زيلينسكي إلى سويسرا، يوم الاثنين للمشاركة في منتدى دافوس الدولي وإجراء مباحثات مع القيادة السويسرية.

وأكد وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس على ضروروة إيجاد طريقة لإشراك روسيا في عملية السلام في أوكرانيا. لأنه لن يكون هناك سلام دون أن تقول روسيا كلمتها.

وتابع كاسيس: "بدون الحوار لن نصل إلى نتيجة ناجحة". ووصف مهمة التسوية السلمية في أوكرانيا بأنها "ليست سهلة"، مؤكدا أن العملية "ستكون طويلة، ولكن ليس هناك خيار آخر سوى اتباع هذا المسار".

المصدر: نوفوستي