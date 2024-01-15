وزير الخارجية الأوكراني: كييف تريد علاقات أكثر ديناميكية مع الصين

أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا في مقابلة مع مجلة Uklad Sil البولندية، أن أوكرانيا ترغب في علاقات أكثر ديناميكية مع الصين وتعتبر أن بكين يمكن أن تلعب دورا في حل النزاع.

وقال كوليبا: "نريد تحقيق علاقة أكثر ديناميكية مع الصين. ونحن نعتبر أنها لاعب يمكنه القيام بدور في استعادة السلام في أوكرانيا. لكننا نقيم هذا الحوار كدولة غربية".

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وأعلن مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك أمس أن كييف تأسف لعدم مشاركة الصين في مناقشة ما يسمى "صيغة السلام" التي تروج لها أوكرانيا.

وأضاف: "للأسف، في مالطا وهنا (في دافوس أثناء مناقشة "صيغة السلام") لا يوجد ممثل للصين. لقد وجهنا الدعوة وسنواصل الدعوة. بالنسبة لنا، فإن وجود الصين وراء طاولة المفاوضات أمر مهم. ونأمل أن تشارك الصين في المستقبل، لأنها دولة مؤثرة وهامة".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ إن بلادها مستعدة للمساعدة في حل الأزمة الأوكرانية من خلال تنسيق الجهود المشتركة مع المجتمع الدولي.

وأوضحت المتحدثة، أن بكين تحافظ باستمرار على اتصالات بشأن هذه القضية مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك مع سلطات كييف. وشددت على أن "الأمر الرئيسي المهم في هذا المجال هو تسهيل بدء مفاوضات السلام".

ومن جهته أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن المناقشات بدون روسيا حول ما يسمى بصيغة السلام التي اقترحتها كييف ممكنة، لكنها تفتقد لاحتمال التوصل إلى أي نتيجة.

المصدر: نوفوستي