الصحة العالمية: مئات آلاف الأشخاص في جمهورية الكونغو بحاجة ماسة إلى المساعدة بسبب الفيضانات

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن الفيضانات واسعة النطاق في جمهورية الكونغو دفعت مئات الآلاف من الأشخاص إلى أن يصبحوا في حاجة ماسة إلى المساعدة.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيان إن هطول الأمطار الغزيرة على نحو غير معتاد تسبب في تأثر 9 من أصل 12 مقاطعة في البلاد بالفيضانات التي ألحقت أضرارا بالمرافق الصحية والمدارس وغمرت الأراضي الزراعية. وقد تأثر إجمالا أكثر من 330000 شخص.

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وقال لوسيان مانغا، ممثل منظمة الصحة العالمية في جمهورية الكونغو، "إن منظمة الصحة العالمية ملتزمة بدعم الحكومة لتكثيف الاستجابة لحالات الطوارئ لإنقاذ الأرواح وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية الحيوية".

وأضاف أن هطول الأمطار يمثل ضعف متوسط ما تم تسجيله بين عامي 2022 و2023، وأن الفيضانات دمرت أو ألحقت أضرارا بنحو 34 منشأة صحية و120 مدرسة وأكثر من 64 ألف منزل.

وقعت الفيضانات على طول ضفتي نهر أوبانغي في الكونغو.

وحذرت الأمم المتحدة من أنها قد تؤدي إلى تفشي الأمراض المنقولة بالمياه مثل الكوليرا، فضلا عن إعاقة الوصول إلى الرعاية الصحية.

وقال المتحدث باسم الحكومة تييري مونغالا إن منسوب الأنهار بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق ومن المرجح ألا تنحسر المياه في المستقبل القريب.

وأضاف أنه منذ أن بدأت الفيضانات قبل نحو أسبوعين تسببت في مقتل ما لا يقل عن 17 شخصا.

وقالت الحكومة إنها قدمت أكثر من ثلاثة ملايين دولار لصندوق الطوارئ للإغاثة من الكوارث.

المصدر: أ ب