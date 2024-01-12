قال المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، العقيد دوغلاس ماكغريغور، إن الولايات المتحدة تحرض على صراع عسكري مع روسيا من خلال نشر الأسلحة في أراضي فنلندا.

وكتب على شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقا): "لقد أرسلنا بالفعل بعض قواتنا إلى فنلندا، وأظن أنه إذا سمح لنا بذلك، فسننشر صواريخ في هذا البلد".

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ووفقا للخبير، فإن مثل هذه التصرفات من جانب الولايات المتحدة، يمكن أن تؤدي إلى نشوب صدام مسلح.

وأضاف: "هذا يحول فنلندا إلى نقطة جذب للهجوم! تواصل نخب العولمة القول للناس: الروس قادمون، الروس قادمون. ولكن هذه مزاعم سخيفة".

وفي وقت سابق، أدلى وزير الدفاع الفنلندي أنتي هاكانن بتصريحات حول استعداد الغرب لحرب باردة مع روسيا، من أجل الاستمرار في تقديم الدعم لنظام كييف.

في نهاية العام الماضي، وقعت واشنطن وهلسنكي اتفاقية تعاون دفاعي، يحصل البنتاغون بموجب شروطها على حق الوصول إلى أربع قواعد جوية فنلندية، وقاعدة بحرية.

ووفقا للخارجية الأمريكية تنص الاتفاقية على السماح للبنتاغون باستخدام 15 منشأة ومستودعا فنلنديا، بما في ذلك لإيواء القوات الأمريكية، والأسلحة والمعدات العسكرية.

من جانبها أكدت موسكو مرات كثيرة، أن دول الناتو تنتهج سياسة عدوانية وتوسعية تجاه روسيا، ويسعى الحلف إلى التوسع نحو الشرق ونشر جيوشه وأسلحته بالقرب من الحدود الروسية.

المصدر: نوفوستي