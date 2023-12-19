فنلندا تسمح للجيش الأمريكي باستخدام 4 قواعد جوية وأخرى بحرية بموجب اتفاقية تعاون دفاعي

وقعت واشنطن وهلسنكي اتفاقية تعاون دفاعي، ليحصل البنتاغون بموجب شروطها على حق الوصول إلى أربع قواعد جوية فنلندية، وقاعدة بحرية، في حين تبقى الاتفاقية بحاجة إلى موافقة البرلمان.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن "واشنطن وهلسنكي أبرمتا اتفاقية للتعاون الدفاعي، ووقع الوثيقة في واشنطن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع الفنلندي أنتي هياكيانين، ووزيرة الخارجية إلينا فالتونين".

ولا تزال الاتفاقية الثنائية الموقعة في 18ديسمبر، بحاجة إلى موافقة البرلمان الفنلندي.

وبموجب شروط الاتفاقية الثنائية الموقعة، حصل البنتاغون على حق الوصول إلى أربع قواعد جوية فنلندية، وقاعدة بحرية واحدة، بالإضافة إلى عدد من المنشآت العسكرية الأخرى.

وجاء في موقع وزارة الخارجية الأمريكية أن "الاتفاقية تنص على الإذن للبنتاغون باستخدام 15 منشأة ومستودعا فنلنديا، بما في ذلك لإيواء القوات الأمريكية، والأسلحة والمعدات العسكرية".

وأضاف: "بموجب الاتفاق، سيكون الجيش الأمريكي قادرا على استخدام أربع قواعد جوية في مدينة كووبيو، ومدينة روفانييمي القطبية، وتامبير جنوب غرب البلاد، ويوفاسكولا جنوب غرب البلاد، والقاعدة البحرية في أوبينيمي غرب هلسنكي".

وكجزء من الاتفاق، سيكون "البنتاغون قادرا على نشر قوات بشكل منتظم وإجراء تدريبات في فنلندا، لكن من غير المتوقع وجود قاعدة أمريكية دائمة. وفي الوقت نفسه، لا تسمح فنلندا، في إطار الاتفاقية، بتخزين أو نقل الأسلحة النووية والبيولوجية على أراضيها".

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المصدر: "إنترفاكس"