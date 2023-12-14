فنلندا تعتزم توقيع اتفاقية دفاعية ثنائية مع الولايات المتحدة تحسبا من اللحظة الصعبة

صرحت وزيرة الخارجية الفنلندية، إلينا فالتونين، اليوم الخميس، أن بلادها، تعتزم توقيع اتفاقية تعاون دفاعي ثنائية الأسبوع المقبل مع الولايات المتحدة.

وقالت فالتونين، في مؤتمر صحفي في هلسنكي، إن وزير الدفاع الفنلندي، أنتي هياكيانين، سيوقع اتفاقية التعاون الدفاعي في واشنطن يوم الاثنين 18 ديسمبر الجاري.

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وبموجب هذه الاتفاقية ستتمكن واشنطن من إرسال قوات لفنلندا، الواقعة شمالي أوروبا، والتي تشارك حدودا مع روسيا، لتعزيز دفاعها وتخزين أسلحة ومعدات عسكرية هناك وغيرها من البنود.

وقال وزير الدفاع الفنلندي إن "الاتفاقية التي يجب أن يوافق عليها نواب فنلندا مهمة للغاية لأمن ودفاع فنلندا"، مؤكدا أن الاتفاقية ملزمة قضائيا للجانبين.

وأخبر الوزير الصحفيين بأنها "تحمل رسالة قوية للغاية في هذا الوقت، مفادها أن الولايات المتحدة ملتزمة بدفاعنا أيضا في اللحظة الصعبة".

تجدر الإشارة إلى أن فنلندا انضمت رسميا لحلف شمال الأطلسي في الرابع من أبريل الماضي، لتصبح العضو 31 في الحلف.

المصدر: أ ب