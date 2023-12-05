وزير الدفاع الفنلندي: سننتج قذائف لأوكرانيا

أفادت صحيفة "IltaLehti"، نقلا عن وزير الدفاع الفنلندي، أنتي هياكيانين، أن فنلندا ستبدأ إنتاج قذائف المدفعية لأوكرانيا.

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وقال هياكيانين: "لقد أكملنا المحادثات حول كيفية قيام فنلندا بزيادة إنتاج قذائف المدفعية لتسليح أوكرانيا. سيتم اتخاذ هذا القرار قريبا جدا"، موضحا أنه سيتم على الأرجح قبل عيد الميلاد (حتى 24 ديسمبر).

وتابعت الصحيفة أن قيمة إنتائج قذائف المدفعية ستبلغ عشرات الملايين من اليوروهات.

المصدر: نوفوستي