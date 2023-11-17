الكرملين يصف خطوات الحكومة الفنلندية تجاه روسيا بـ"الخطأ الكبير"

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا لم تهدد فنلندا أبدا في التاريخ الحديث، بينما هلسنكي سلكت مسارا تعتبره موسكو "خطأ كبيرا" بإغلاق معابر نقل البضائع والركاب 18 نوفمبر

وأكد بيسكوف معلقا على خطوات فنلندا بشأن نقاط التفتيش الحدودية: "روسيا لم تهدد فنلندا أبدا في التاريخ الحديث، ولم يكن هناك سبب للمواجهة، لكن الفنلنديين اختاروا هذا المسار، من وجهة نظر موسكو، يعد هذا خطأ كبيرا".

وأشار بيسكوف إلى أن روسيا "كانت لها دائما علاقات استثنائية مع الفنلنديين: متبادلة المنفعة، والاحترام، وكان هناك تفاهم جيد".

وأعرب بيسكوف عن "الأسف العميق لأن السلطات الفنلندية سلكت طريق تدمير العلاقات الثنائية".

وفي وقت سابق، أفيد أن جميع عمليات نقل البضائع والركاب عند نقاط التفتيش التي أغلقها مجلس الوزراء الفنلندي ستتوقف في 18 نوفمبر.

هذا ونفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، اتهامات فنلندا لروسيا بإرسال لاجئين عبر الحدود، مؤكدة أن الاتهامات هذه مضللة ولا أساس لها من الصحة.

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المصدر: RT