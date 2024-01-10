نيبينزيا: الغرب من خلال دعمه للنظام في كييف يدفع الشعب الأوكراني إلى العبودية

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة إن النظام في كييف حول أوكرانيا إلى دولة فاشلة، والغرب من خلال دعمه للنظام في كييف يدفع الشعب الأوكراني إلى العبودية وهاوية المديونية.

وقال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي إن نظام كييف، الذي صدق الوعود الفارغة من الدول الغربية، حول أوكرانيا إلى دولة فاشلة.

وأضاف المندوب الروسي أن "تصديق الحكومة الأوكرانية هذه الوعود السخية ولكن الفارغة من الأصدقاء وراء المحيط، قادت أوكرانيا إلى الانهيار الاقتصادي والسياسي، وحولتها إلى دولة فاشلة، يكتسب نظامها السياسي سمات شمولية متميزة".

وأوضح أنه "يتعين على الشعب الأوكراني أن يتحمل العديد من المصاعب بسبب القيادة الفاسدة لبلاده، المستعدة للتضحية بمصالحها الوطنية وحياة مواطنيها من أجل تنفيذ تعليمات الرعاة الغربيين".

وقال نيبينزيا إن "الدعم الغربي يسمح لزمرة كييف بالبقاء في السلطة".

وفي نفس السياق أكد المندوب الروسي أن الدعم المستمر الذي تقدمه الدول الغربية لسلطات كييف هو بمثابة عملية استعباد للسكان الأوكرانيين، مشيرا إلى أن الأموال المخصصة لدعم نظام كييف تدفع البلاد إلى حفرة الديون.

وقال: "اليوم كانت هناك العديد من كلمات التضامن مع أوكرانيا، والتي من المفترض أن الرعاة الغربيين على استعداد لدعمها، ولكن يبدو أن الدعم المستمر هو بمثابة عملية استعباد للاقتصاد الأوكراني، ونتيجة لذلك، لسكان أوكرانيا بأكملها".

المصدر: تاس