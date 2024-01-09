باريس تعتبر توقيف فرنسي في أذربيجان "تعسفيا" وتطالب بالإفراج عنه "دون تأخير"

اعتبرت باريس أن توقيف أذربيجان للمواطن الفرنسي مارتن ريان بشبهة التجسس أمر تعسفي، وطالبت بالإفراج فوراً عنه.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية اعتقال المواطن الفرنسي من قبل السلطات الأذربيجانية منذ ديسمبر الماضي.

وقالت "كما سبق أن أبلغنا السلطات الأذربيجانية، نعتبر هذا التوقيف تعسفيا ونطالب بالإفراج بدون تأخير عن مواطننا".

وتشهد العلاقات بين فرنسا وأذربيجان توترا متصاعدا في الفترة الأخيرة، وقد تبادلا الشهر الماضي طرد عدد من الدبلوماسيين، حيث طردت باكو دبلوماسيين فرنسيين بسبب أنشطة "تتعارض مع وضعهما"، في سياق التوتر بين البلدين حول دعم باريس لأرمينيا.

من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية طرد اثنين من الدبلوماسيين الأذربيجانيين في إطار "المعاملة بالمثل".

هذا وقد أعلن وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف، في قت سابق، توجيه بلاده دعوة رسمية لباريس من أجل المشاركة في التحقيق بأنشطة شبكة عملاء فرنسية في أذربيجان، وأشار إلى أن باكو لم تتلق أي رد.

المصدر: RT + أ ف ب