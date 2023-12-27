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باريس تطرد دبلوماسيين أذربيجانيين ردا على طرد اثنين من دبلوماسييها

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باريس تطرد دبلوماسيين أذربيجانيين ردا على طرد اثنين من دبلوماسييها
AFP
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أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية طرد اثنين من الدبلوماسيين الأذربيجانيين في إطار "المعاملة بالمثل"، بعدما أعلنت باكو اثنين من الدبلوماسيين الفرنسيين "شخصين غير مرغوب فيهما".

وجاء في بيان وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس "تنفي بشكل قاطع المزاعم التي قدمتها أذربيجان لتبرير قرارها بشأن الدبلوماسيين الفرنسيين المتهمين بالقيام بأنشطة تتعارض مع وضعهما". 

وأوضحت الخارجية أنها "استدعت سفيرة أذربيجان لدى فرنسا الأربعاء لإبلاغها القرار".

وأعربت باكو يوم الثلاثاء عن "احتجاج شديد على تصرفات اثنين من موظفي السفارة الفرنسية بما يتعارض مع وضعهما الدبلوماسي"، وأمهلتهما 48 ساعة لمغادرة البلد.

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المصدر: RT + "أ ف ب"

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