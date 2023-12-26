الكرملين: مستعدون لمساعدة أرمينيا وأذربيجان في وضع اللمسات الأخيرة على معاهدة السلام

أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الثلاثاء استعداد روسيا لمساعدة أرمينيا وأذربيجان على وضع اللمسات الأخيرة على معاهدة السلام.

وأشار بيسكوف في حديث لقناة "إزفيستيا" التلفزيونية إلى أن القمة غير الرسمية لقادة رابطة الدول المستقلة في سان بطرسبرغ اليوم الثلاثاء، قدمت لأرمينيا وأذربيجان منصة للحوار حول الحل النهائي للصراع.

وقال: "في الواقع، أعلن الجانبان أكثر من مرة مؤخرا عن استعدادهما لاستكمال الجهود، ووضع اللمسات الأخيرة على العمل بشأن معاهدة السلام. وروسيا مستعدة لمساعدتهما، ومستعدة للترحيب بذلك".

وأضاف بيسكوف: "نحن لا نفرض وساطتنا، ولكن بالطبع من المهم جدا بالنسبة لنا أن يقوم الشريكان والحليفان لنا - ليس فقط داخل رابطة الدول المستقلة، وإنما أيضا في ما يتعلق بعلاقاتنا الثنائية المتقدمة - بإبرام هذه الاتفاقية في أقرب وقت ممكن. وهذا من شأنه أن يوفر جوا من السلام والاستقرار والقابلية للتنبؤ بالأحداث في القوقاز، وهو أمر مهم بالنسبة لنا".

وكان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان تصافحا خلال قمة رابطة الدول المستقلة في بطرسبرغ، حسبما ذكرت وكالة "نوفوستي"، في لقاء هو الأول بينهما منذ أحداث سبتمبر 2023 في إقليم قره باغ، عندما أصبحت المنطقة تحت سيطرة باكو بشكل كامل.

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وفي وقت سابق هذا الشهر صرح باشينيان بأن من الواقعي توقيع اتفاق سلام بين بلاده وأذربيجان في المستقبل القريب "إذا أكدت الأخيرة المبادئ المتفق عليها بالفعل بين زعيمي البلدين"، بينما اعتبر علييف أنه لم تعد هناك أي عقبات أمام توقيع معاهدة سلام بين أذربيجان وأرمينيا، لكنه شكك في أن القيادة الأرمينية تريد السلام مع بلاده.

وأعربت الخارجية الروسية منتصف ديسمبر عن استعداد موسكو لتنظيم جولة قادمة من المفاوضات لصياغة معاهدة سلام بين أرمينيا وأذربيجان.

المصدر: "نوفوستي" + "تاس"