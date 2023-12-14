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باشينيان: توقيع اتفاق سلام مع أذربيجان أصبح واقعيا

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باشينيان: توقيع اتفاق سلام مع أذربيجان أصبح واقعيا
Sputnik
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اعتبر رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان أنه من الواقعي توقيع اتفاق سلام بين بلاده وأذربيجان في المستقبل القريب إذا أكدت الأخيرة المبادئ المتفق عليها بالفعل بين زعيمي البلدين.

وقال باشينيان، في حفل افتتاح الاجتماع الوزاري للدول غير الساحلية: "إذا أكدت أذربيجان هذه المبادئ، فإن التوقيع على اتفاق سلام في المستقبل القريب أمر واقعي للغاية".

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كما حدد باشينيان ثلاثة مبادئ، تعتبر أساسية ورئيسية بالنسبة للجانب الأرمني - فتح اتصالات النقل الإقليمية على أساس مبدأ الحفاظ على سيادة الدول التي تمر عبر أراضيها، والاعتراف العلني بوحدة أراضي أرمينيا (29800 كيلومتر مربع) وأذربيجان ( 86.600 كيلومتر مربع)، بالإضافة إلى ترسيم الحدود وفقا لأحدث الخرائط السوفيتية.

وأضاف رئيس وزراء أرمينيا، أن "عملية تبادل الأسرى التي جرت بالأمس تعطينا التفاؤل بإمكانية التوقيع على اتفاق سلام في المستقبل القريب".

المصدر: تاس

 

 

 

 

 

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المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس فلاديمير بوتين