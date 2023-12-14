الخارجية الروسية: موسكو تقترح عقد جولة جديدة من المفاوضات بين باكو ويريفان

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن روسيا مستعدة لتنظيم جولة قادمة من المفاوضات لتطوير معاهدة سلام بين أرمينيا وأذربيجان.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن روسيا تدعو باكو ويريفان إلى العودة لتنفيذ الاتفاقات الثلاثية.

وأضافت الوزارة: "نؤكد اقتراحنا بتنظيم الجولة القادمة من المفاوضات بشأن معاهدة السلام بين أرمينيا وأذربيجان في المستقبل القريب جدا في روسيا".

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يشار إلى أن مكتب رئيس وزراء أرمينيا وإدارة الرئيس الأذربيجاني أصدرا بيانا مشتركا الأسبوع الماضي، وأعلنا أن يريفان وباكو تؤكدان عزمهما تنظيم العلاقات وإبرام معاهدة سلام على أساس احترام مبادئ السيادة والسلامة الإقليمية.

واعتبر رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان أنه من الواقعي توقيع اتفاق سلام بين بلاده وأذربيجان في المستقبل القريب إذا أكدت الأخيرة المبادئ المتفق عليها بالفعل بين زعيمي البلدين.

المصدر: RT