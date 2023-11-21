علييف: فرنسا تمهد الطريق لنشوب حرب جديدة في جنوب القوقاز

اتهم رئيس أذربيجان إلهام علييف فرنسا بأنها تقوم بتشجيع الانفصاليين وتسليح أرمينيا وبالتالي تمهيد الطريق لشن حرب جديدة في جنوب القوقاز.

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وقال علييف في خطاب ترحيب موجه للمشاركين في مؤتمر "إنهاء الاستعمار: توسيع حقوق المرأة والتنمية": "تقوم فرنسا بزعزعة الاستقرار ليس في مستعمراتها السابقة والحالية فحسب، بل ومنطقتنا - جنوب القوقاز، أيضا من خلال دعم الميول الانفصالية والانفصاليين، وتسليح أرمينيا وفرض سياسة عسكرية في أرمينيا، وتشجيع القوى الانتقامية في أرمينيا، وتمهيد الطريق لنشوب حرب جديدة في منطقتنا".

وأضاف أن فرنسا تستخدم موقعها في مجلس الأمن الدولي لتنظيم "مؤامرات جيوسياسية" في مناطق مختلفة، مشيرا إلى أن باريس تستخدم المنظمات الغربية للضغط على الدول الأخرى.

ويعقد مؤتمر "إنهاء الاستعمار: توسيع حقوق المرأة والتنمية" في إطار رئاسة أذربيجان لحركة عدم الانحياز. وتوحد هذه الحركة الدول التي أعلنت عدم المشاركة في الكتل السياسية العسكرية والتعايش السلمي على مبادئ الاستقلال والمساواة كأساس لسياستها الخارجية. وتضم الحركة حاليا 120 دولة. ويتمتع عدد من الدول الأخرى، بما فيها روسيا، بوضع مراقب فيها.

المصدر: تاس