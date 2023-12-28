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باكو تدعو باريس للتحقيق في أنشطة فرنسية تجسسية في أذربيجان

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باكو تدعو باريس للتحقيق في أنشطة فرنسية تجسسية في أذربيجان
Globallookpress
العاصمة الأدربيجانية باكو.
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أعلن وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف توجيه بلاده دعوة رسمية لباريس من أجل المشاركة في التحقيق بأنشطة شبكة عملاء فرنسية في أذربيجان، مشيرا إلى أن باكو لم تتلق أي رد.

وقال بيراموف في مؤتمر صحفي: "تم إرسال مذكرة إلى الجانب الفرنسي تتضمن الحقائق والأدلة والإثباتات المتوفرة لدينا".

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وأضاف: "لقد قمنا بدعوة الجانب الفرنسي من أجل التعاون والمشاركة بالتحقيق في أنشطة هذه الشبكة الاستخباراتية، لكننا لم نتلق أي رد على هذه المذكرة".

ويوم أمس الأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية طرد اثنين من الدبلوماسيين الأذربيجانيين في إطار "المعاملة بالمثل"، بعدما أعلنت باكو اثنين من الدبلوماسيين الفرنسيين "شخصين غير مرغوب فيهما".

وجاء في بيان وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس "تنفي بشكل قاطع المزاعم التي قدمتها أذربيجان لتبرير قرارها بشأن الدبلوماسيين الفرنسيين المتهمين بالقيام بأنشطة تتعارض مع وضعهما".

وقبل ذلك بيوم أعلنت أذربيجان طرد دبلوماسيين فرنسيين بسبب أنشطة "تتعارض مع وضعهما"، في سياق التوتر بين البلدين حول دعم باريس لأرمينيا.

هذا وتتهم أذربيجان فرنسا بشكل روتيني، وهي موطن لعدد كبير من الجالية الأرمنية، بالتحيز لصالح الأرمن في الصراع الإقليمي بين دول في منطقة القوقاز.

المصدر: تاس + وكالات

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