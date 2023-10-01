وزيرة خارجية فرنسا تتوجه إلى أرمينيا

أعلنت وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا توجهها الثلاثاء إلى أرمينيا، مشيرة إلى أن فرنسا ستكرر دعمها لسيادة أرمينيا ووحدة أراضيها ويقظتها القصوى في ما يتعلق باحترامهما، على حد قولها.

وكتبت كولونا اليوم الأحد على منصة "إكس": "سأتوجه الثلاثاء إلى أرمينيا".

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وقالت الخارجية الفرنسية في تصريح مكتوب إن الوزيرة "ستكرر لهذه المناسبة وقوف فرنسا الى جانب أرمينيا" و"ستكرر دعم فرنسا لسيادة أرمينيا ووحدة أراضيها ويقظتها القصوى في ما يتعلق باحترامهما".

وسبق أن زارت كولونا أرمينيا في 28 أبريل الفائت، وسيكون في استقبالها رئيس الوزراء نيكول باشينيان.

وأضافت الخارجية: "ستزور بعدها، برفقة نظيرها أرارات ميرزويان، اللاجئين الأرمن الذي فرّوا من قره باغ بعد الهجوم العسكري لأذربيجان في 19 سبتمبر، وبعد 9 أشهر من الحصار غير القانوني (عبر إغلاق ممر لاتشين)".

كما ستبحث كولونا خصوصا "مع السلطات الأرمينية التفاصيل الملموسة لتعزيز تعاوننا في كل المجالات".

وتابعت الخارجية أن "مساعدة طبية عاجلة سلّمت أيضا للسلطات الأرمينية في 29 سبتمبر، تهدف خصوصا إلى تولي أمور اللاجئين وضحايا انفجار مستودع للوقود في قره باغ مساء 25 سبتمبر".

المصدر: أ ف ب