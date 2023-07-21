باشينيان: أذربيجان ترتكب "إبادة جماعية" في قره باغ واحتمال كبير للحرب معها

رجح رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، احتمال اندلاع حرب جديدة بين بلاده وأذربيجان، متهما باكو بارتكاب إبادة جماعية في قره باغ، التي يتنازع عليها البلدان.

واتهم باشينيان، اليوم الجمعة، في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، أذربيجان بارتكاب "إبادة جماعية" في جيب ناغورني قره باغ المتنازع عليه والخاضع منذ شهور لحصار من قوات باكو.

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وحذّر من أن "عدم إبرام معاهدة سلام وتصديق برلماني البلدين عليها، فمن المرجح بالطبع اندلاع حرب (جديدة مع أذربيجان)".

وأضاف أن "هذه ليست إبادة جماعية قيد التحضير، بل إبادة جماعية جارية"، متهما الجيش الأذربيجاني بجعل ناغورني قره باغ "منطقة معزولة".

ووصف باشينيان يوم أمس، اجتماعه مع الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، في بروكسل، الذي جرى في 15 يوليو الجاري، بـ"غير المثمر".

وقال خلال اجتماع حكومي يوم الخميس: "لم يسفر الاجتماع الثلاثي الذي عقد في بروكسل، 15 يوليو، مع رئيس أذربيجان ورئيس المجلس الأوروبي عن أي نتائج ملموسة بشأن قضية فتح ممر لاتشين، أو التغلب على الأزمة الإنسانية في قرة باغ".

وقال إن الحوار بين باكو وستيباناكيرت لا يمكن أن يكون فعالا بدون تدخل دولي، فيما "تواصل باكو خطاب التهديدات ضد أرمن قرة باغ، والهدف البعيد لها هو القيام بتطهير عرقي في المنطقة"، على حد تعبيره.

المصدر: أ ف ب + وكالات