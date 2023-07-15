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باشينيان وعلييف يتفقان على تكثيف العمل لحل القضايا التي بحثت في اجتماع بروكسل

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باشينيان وعلييف يتفقان على تكثيف العمل لحل القضايا التي بحثت في اجتماع بروكسل
Legion-Media Bilalulker
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اتفق رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، والرئيس الأذري، إلهام علييف، خلال محادثات في بروكسل على تكثيف العمل لحل القضايا التي تم بحثها في العاصمة البلجيكية.

وأعلنت الحكومة الأرمنية في بيانها أنه "تم التوصل إلى اتفاق لتكثيف العمل على حل القضايا التي تم بحثها".

وأشارت إلى أنه خلال المفاوضات، تطرق قادة البلدين للوضع في قره باغ، وللقضايا المتعلقة بترسيم الحدود وأمنها بين البلدين.

المصدر: RT

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