باكو تسلم أرمن قره باغ خطة لـ"إعادة اندماجهم" ويريفان تأمل في ضمان حقوقهم

أعلنت الرئاسة الأذربيجانية اليوم الخميس أن باكو قدمت لممثلي السكان الأرمن في إقليم قره باغ "خططا لإعادة الاندماج" في ظل عملية استعادة أذربيجان سيطرتها على المنطقة.

وقالت الرئاسة الأذربيجانية في بيان لها إن رامين محمدوف، المسؤول عن الاتصالات مع السكان الأرمن في قره باغ، اجتمع مع سيرغي مارتيروسيان وديفيد ميلكوميان كممثلين عن أرمن قره باغ، وقدم للجانب الأرمني خلال المفاوضات خططا لإعادة اندماجهم".

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وأشارت الرئاسة الأذربيجانية إلى أن اللقاء، الذي جمع ممثلي أرمن قره باغ والسلطات الأذربيجانية في مدينة يفلاخ اليوم، والذي شارك فيه أيضا رئيس الجانب الروسي لمركز المراقبة الروسي التركي المشترك الأميرال أوليغ سيمينوف، جرى في جو "إيجابي وبناء"، وتناول قضايا "إعادة إدماج السكان الأرمن في قره باغ، وترميم البنية التحتية وتنظيم العمل على أساس دستور جمهورية أذربيجان وقوانينها".

واضاف البيان أن باكو وافقت خلال اجتماع يفلاخ على طلب أرمن قره باغ لتقديم المساعدات الإنسانية، ولا سيما توفير الوقود والغذاء، كمل تم الاتفاق على عقد لقاء جديد قريبا.

من جانبها، صرحت الحكومة الأرمنية بأنها لا تنظر حاليا في خيار إجلاء الأرمن من قراه باغ، لكنها تستعد لسيناريوهات مختلفة.

وقال ممثل مكتب رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان: "لم تثر حكومة أرمينيا مسألة إجلاء أرمن قره باغ اعتقادا أنه يجب ضمان حق أرمن قره باغ في العيش بأمان وكرامة في ديارهم. لكن إذا تم التأكد من استحالة بقاء الأرمن أو بعضهم في قره باغ، فسيتم اتخاذ القرارات اللازمة"، مضيفا أن هناك استعدادات جارية لمواجهة مثل هذه الاحتمالية وأنه "يجري وضع سيناريوهات مختلفة".

وفي وقت سابق اليوم شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأذربيجامي إلهام علييف، على أهمية ضمان حقوق وأمن السكان الأرمن في قره باغ لدى بحث الخطوات اللاحقة لتعزيز استقرار الوضع والتغلب على المشاكل الإنسانية في المنطقة.

وكانت أذربيجان أطلقت الثلاثاء ما أسمته "إجراءات محلية لمكافحة الإرهاب" في قره باغ، بهدف نزع سلاح القوات الأرمنية وانسحابها والعودة إلى "الأراضي المحررة من الاحتلال"، في عملية وصفها الجانب الأرمني بأنها "عدوان" هدفه التطهير العرقي.

والأربعاء، أعلنت سلطات جمهورية قره باغ غير المعترف بها عن توصل الطرفين إلى وقف كامل للأعمال العدائية بوساطة من قوات حفظ السلام الروسية.

تضمن الاتفاق حل جيش قره باغ ونزع سلاحه وانسحاب الوحدات المتبقية من القوات المسلحة الأرمنية من منطقة انتشار قوات حفظ السلام الروسية. كما اتفق الطرفان على مناقشة قضايا إعادة الاندماج وضمان حقوق وأمن السكان الأرمن في قره باغ في اجتماع في يفلاخ الخميس.

المصدر: وكالات أنباء أذربيجانية وأرمنية