يريفان تعلن أعداد النازحين المتدفقة إلى أرمينيا قادمة من قره باغ

أعلنت المتحدثة باسم رئيس الوزراء الأرمني، نازيلي باغداساريان، اليوم الجمعة، أن حوالي 98 ألفا من سكان إقليم قره باغ انتقلوا إلى الأراضي الأرمينية منذ تاريخ 24 سبتمبر الجاري.

وقالت باغداساريان في مؤتمر صحفي: "حتى الآن، وصل 97735 شخصا من ناغورني قره باغ إلى أرمينيا".

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 74382 شخصا، وقامت الحكومة بتوفير مساكن مؤقتة لـ27396 نازحا منهم فقط.

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هذا وكان مساعد الرئيس الأذربيجاني حكمت حاجييف قد كشف في 22 سبتمبر، أن دمج أرمن قره باغ في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لأذربيجان سيشهد صعوبات، ويجب على المرء أن يكون مستعدا لحقيقة أن البعض لن يقبل بهذه السياسة وسيقرر المغادرة.

وفي الوقت نفسه، أكد الرئيس إلهام علييف مرارا أن الأرمن في قره باغ سيكون لهم نفس الحقوق التي يتمتع بها مواطنو أذربيجان.

من جهتها، ذكرت السلطات الأرمينية أن 120 ألف شخص كانوا يعيشون في قره باغ قبل تفاقم الأوضاع مؤخراً في الإقليم.

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ومنذ انفصالها عن جمهورية أذربيجان قبل 35 عاما، وبعد نزاع مسلح مع أذربيجان بين 1992-1994، ظلت قره باغ موجودة لسنوات عديدة كجمهورية غير معترف بها، وفي سبتمبر 2020، استؤنفت الأعمال القتالية في قره باغ. وعبر وساطة من موسكو، اتفق الطرفان على وقف إطلاق النار.

وفي 19 سبتمبر 2023، أطلقت أذربيجان عملية عسكرية في الإقليم، وفي نهاية المطاف وقع رئيس جمهورية قره باغ مرسوما بحل كافة المؤسسات الحكومية في الجمهورية حتى 1 يناير 2024.

المصدر: نوفوستي