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ارتفاع عدد النازحين من قره باغ إلى أرمينيا إلى 70 ألف شخص

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ارتفاع عدد النازحين من قره باغ إلى أرمينيا إلى 70 ألف شخص
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ارتفع عدد النازحين الذي وصلو إلى أرمينيا من قره باغ إلى أكثر من 70 ألف شخص، حتى ظهر اليوم الخميس حسب السلطات الأرمينية.

وقالت المتحدثة باسم رئيس الوزراء الأرميني نازلي باغداساريان: "حتى الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي وصل 70500 نازح من قره باغ إلى أرمينيا".

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وأضافت: تنتظر 35 حافلة في غوريس المتاخمة لأذربيجان إجراءات المرور من أجل التوجه إلى ستيباناكيرت في قره باغ ونقل النازحين من هناك.

وشنت أذربيجان في 19 سبتمبر الجاري عملية عسكرية في قره باغ لمكافحة الإرهاب واستعادة النظام الدستوري هناك.

ووصفت يريفان العملية بأنها عدوان على أرمينيا، نافية وجود أي قوات أرمنية في قره باغ.

وفي 20 سبتمبر الجاري بوساطة قوات حفظ السلام الروسية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وبدأ جزء من سكان إقليم قره باغ في 24 سبتمبر مغادرة أراضي الإقليم متوجهين إلى أرمينيا.

وتم في مدينة غورس الأرمنية على الحدود مع قره باغ فتح مركز لإيواء النازحين الذين تؤمن عبورهم قوات حفظ السلام الروسية وتزودهم بالوقود والغذاء والرعاية الصحية.

المصدر: تاس

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