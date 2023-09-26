يريفان تعلن وصول نحو 14 ألف نازح من قره باغ

أفاد المكتب الصحفي لمجلس الوزراء الأرمني بوصول 13550 نازحا إلى أرمينيا من إقليم قره باغ حتى صباح اليوم الثلاثاء.

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وجاء في بيان صدر عن المكتب: "حتى الساعة 08:00 تقريبا من صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي (07:00 بتوقيت موسكو) دخل 13550 نازحا أراضي جمهورية أرمينيا قادما من إقليم قره باغ. وقد تم تجميع بيانات التسجيل لـ 11 ألفا منهم، ولا يزال تحديد احتياجات 2550 شخصا مستمرا".

وأضاف البيان: "توفر الحكومة السكن المناسب لجميع المواطنين الذين ليس لديهم مكان إقامة محدد مسبقا".

وشنت أذربيجان في 19 سبتمبر الجاري عملية عسكرية في قره باغ، واصفة إياها بـ"إجراءات مكافحة الإرهاب ذات طبيعة محلية" لاستعادة النظام الدستوري. ووصفت يريفان ذلك بأنه عدوان، قائلة إنه لا توجد وحدات أرمنية في قره باغ. وبعد يوم واحد من ذلك تم من خلال وساطة قوات حفظ السلام الروسية، التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.

وفي وقت لاحق، دعت وزارة الخارجية الروسية الأطراف المتنازعة إلى الوقف الفوري لإراقة الدماء ووقف الأعمال القتالية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في 22 سبتمبر الماضي أن التشكيلات المسلحة في قره باغ، بموجب الاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن وقف الأعمال العدائية، بدأت بتسليم الأسلحة والمعدات العسكرية تحت سيطرة قوات حفظ السلام الروسية.



المصدر: تاس