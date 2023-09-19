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أرمينيا: الوضع على الحدود مع أذربيجان هادئ نسبيا

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أرمينيا: الوضع على الحدود مع أذربيجان هادئ نسبيا
نوفوستي
أرشيف
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أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية أن الوضع على الحدود مع أذربيجان هادئ نسبيا، بعد إطلاق باكو عملية عسكرية في قره باغ.

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وجاء في بيان الدفاع: "عند الساعة 14.00 ظهرا بالتوقيت المحلي، أصبح الوضع على الحدود مع أذربيجان هادئا نسبيا".

وأفاد سكان ستيبانا كيرت في قره باغ في وقت سابق من اليوم، بسماع أصوات انفجارات بعيدة دوت في المنطقة.

وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية أعلنت اليوم الثلاثاء إطلاق عملية "لمكافحة الإرهاب" في قره باغ، قالت إنها تهدف لفرض النظام.

وأضافت أنها أبلغت بذلك قوات حفظ السلام الروسية ومركز مراقبة وقف إطلاق النار.

المصدر: نوفوستي

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