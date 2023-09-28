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باشينيان: لن يبقى أرمني واحد في قره باغ

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باشينيان: لن يبقى أرمني واحد في قره باغ
Sputnik
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قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان خلال اجتماع للحكومة إنه لن يبقى أرمني واحد في إقليم قره باغ، حيث "سيتم ترحيلهم في إطار سياسة تطهير عرقي ممنهجة".

وأضاف باشينيان: "يظهر التحليل أنه في الأيام المقبلة لن يبقى أحد من السكان الأرمن في قره باغ. وهذا عمل مباشر من أعمال التطهير العرقي والترحيل، وهذا ما حذرنا منه المجتمع الدولي".

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من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الأرميني تيغران خاتشاتريان إنه حتى الساعة 09:00 صباحا وصل أكثر من 66 ألف شخص من قره باغ إلى أرمينيا، وهو ما يمثل أكثر من نصف عدد سكان الإقليم البالغ 120 ألف نسمة.

وأشار خاتشاتريان إلى السلطات تعمل على توفير السكن لنحو 11 ألفا من اللاجئين.

المصدر: تاس

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