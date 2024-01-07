عمدة كييف يعلن عن امتلاكه قصرا بهامبورغ بحوالي 6 ملايين دولار

أعلن عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، عن امتلاكه قصرا يقع في هامبورغ شمال ألمانيا تبلغ قيمته حوالي 6 ملايين دولار.

وأفادت صحيفة "سترانا" في تقرير أن رئيس بلدية كييف كليتشكو في 20 ديسمبر الماضي حصل على القصر التي تبلغ مساحته 750 مترا مربعا، كدفعة لديون من شركة "Maxim I LLC" المسجلة في الولايات المتحدة، والتي كانت مملوكة لشقيقه فلاديمير، ولكن في مايو سنة 2023 أصبحت ملكا له.

وفي نفس السياق قالت الصحيفة إن كليتشكو كان قد اشترى سابقا قصرا في هامبورغ، ولكن قبل أن يبدأ حياته المهنية كرئيس لبلدية كييف.

تم اعتماد التصريح الإلكتروني في أوكرانيا في عام 2016، ولكن في عام 2020 ألغت المحكمة الدستورية المسؤولية الجنائية عن التصريح غير القانوني، وبعد ذلك تم إغلاق السجل الإلكتروني للتصاريح تنفيذا لقرارات المحكمة.

وأثار ذلك انتقادات من جانب الاتحاد الأوروبي، الذي ذكر أنه يتوقع إصلاحات لمكافحة الفساد من أوكرانيا، بما في ذلك العودة إلى فرض التصاريح الإلكترونية على المسؤولين والنواب.

وفي سبتمبر 2023، اعتمد البرلمان الأوكراني قانونا بشأن استئناف التصاريح الإلكترونية، يتضمن بندا بشأن التسجيل الفوري لتصاريح المسؤولين.

المصدر: تاس