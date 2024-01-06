البنك المركزي الأوكراني يؤكد أن كييف ستبقى رهينة المساعدات الدولية

قال مدير البنك المركزي الأوكراني أندريه بيشني إن كييف ستظل تعتمد بشكل وثيق على المساعدات المالية الدولية.

وقال بيشني لقناة "رادا" التلفزيونية "إن اعتماد أوكرانيا الحاسم على المساعدات المالية الدولية لا يزال قائما، ولا يمكن التقليل من دور هذا المصدر، إنه مهم بشكل أساسي بالنسبة لنا".

كما وصف مدير البنك المركزي الأوكراني، العام الماضي بأنه غير مسبوق وصعب للغاية.

وفي الوقت نفسه، اقترح عدم الخوف من اللجوء إلى التداين لتجديد الميزانية.

وأضاف بيشني: "الآن نعتقد أن التداين لتمويل الميزانية في ظل الواقع الاقتصادي الحالي يمكن أن يزيد بشكل كبير من الاستقرار المالي الكلي".

وفي عام 2024، تتضمن ميزانية أوكرانيا عجزا قياسيا قدره 43.5 مليار دولار، وتخطط سلطات البلاد لتغطية معظم هذا العجز بمساعدة الحلفاء الغربيين.

وفي الوقت نفسه، يؤخر الكونغرس الأمريكي حل مسألة المساعدة لأوكرانيا، ولم تتمكن دول الاتحاد الأوروبي في القمة التي انعقدت في ديسمبر الماضي من اعتماد برنامج مساعدة مالية لكييف بقيمة 50 مليار يورو لمدة أربع سنوات.

المصدر: تاس