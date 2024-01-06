أوكرانيا تعتمد ميزانية وزارة الدفاع بعجز فاق 35%

اعتمدت السلطات الأوكرانية ميزانية وزارة الدفاع لعام 2024 بعجز فاق الثلث، وعلى وجه الخصوص، لا تملك الوزارة الأموال اللازمة لتغطية أكثر من ثلث النفقات الخاصة بـ"حاجيات العسكريين".

صرح بذلك نائب البرلمان الأوكراني أليكسي غونتشارينكو،

"في اجتماع لجنة الأمن القومي، حيث تم الإعلان عن معلومات حول عجز ميزانية وزارة الدفاع لعام 2024.

ويبلغ العجز في ميزانية وزارة الدفاع 36%، أي 11.3 مليار دولار فقط تحت بند الإنفاق.

وتتضمن ميزانية أوكرانيا للعام المقبل عجزا قدره 1.57 تريليون هريفنيا (43.5 مليار دولار).

وتتوقع السلطات الأوكرانية تغطية معظم العجز في الميزانية على حساب مساعدات الحلفاء الغربيين.

وفي الوقت نفسه، يؤخر الكونغرس الأمريكي حل مسألة المساعدة لأوكرانيا، ولم تتمكن دول الاتحاد الأوروبي في القمة التي انعقدت في ديسمبر الماضي من اعتماد برنامج مساعدة مالية لكييف بقيمة 50 مليار يورو لمدة أربع سنوات.

المصدر: تاس