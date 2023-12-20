بلينكن: الولايات المتحدة نفد لديها الوقت والمال لمساعدة أوكرانيا

صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن الولايات المتحدة استنفدت تقريبا قدرتها على تقديم الدعم لأوكرانيا، ويتعين على الكونغرس الأميركي أن يوافق على تخصيص مساعدات جديدة لكييف.

وقال في مؤتمر نهاية العام الصحفي الذي عقده في وزارة الخارجية: "لقد نفد المال الذي نحتاجه تقريبا [لدعم كييف]، كما نفد الوقت".

وفي هذا الصدد، أشار بلينكن إلى أنه يتعين على الكونغرس الأمريكي النظر في تخصيص مساعدات جديدة لأوكرانيا في أسرع وقت ممكن.

هذا وصرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي اليوم الأربعاء، بأن الإدارة الأمريكية تتوقع أن يوافق الكونغرس على تقديم مساعدة إضافية لصالح أوكرانيا في أوائل يناير المقبل.

ويطالب الجمهوريون، بموافقة البيت الأبيض على إجراء إصلاح جذري في مجال الحدود والهجرة، مقابل تقديم المال لأوكرانيا، وقالت جان بيير: "نطلب من الجمهوريين في الكونغرس عدم تأخير ذلك (المساعدات لأوكرانيا)".

وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول "الناتو" بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

المصدر: RT