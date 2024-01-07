بوشيلين: القوات الروسية لا تستهدف المدنيين خلافا للجيش الأوكراني

أكد دينيس بوشيلين رئيس جمهورية دونيتسك أن القوات الروسية لا تستهدف أبدا المدنيين في عملياتها، خلافا لقوات كييف التي تقتل المدنيين باستمرار.

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وأضاف: "لقد مررنا بهذا منذ عام 2014 لكن هذا لم يجعلنا نتوقف كوننا بشر. فقدان إنسانيتنا هنا يمكن أن يؤدي إلى عواقب أكثر خطورة على بلادنا. هذا ما يتحدث عنه الرئيس فلاديمير بوتين الذي يطالب بالحفاظ على إنسانيتنا وأخلاقنا".

وشدد على أن روسيا دعمت قرار بوتين إطلاق العملية العسكرية لأن الناس يرون أن روسيا تتصرف بنزاهة.

وقال: "لن نغفر لأنفسنا أبدا إن لجأنا لتحقيق النصر بالقصف الشامل للمدنيين".

ولقي 10 أشخاص بينهم طفل مصرعهم بقصف أوكراني استهدف وسط مدينة بيلغورود الروسية مؤخرا.

المصدر: نوفوستي