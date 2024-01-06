سيئول تعلن أن بيونغ يانغ أطلقت مرة أخرى قذائف مدفعية بالقرب من الحدود

قال مسؤولون في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت يوم السبت جولة جديدة من التدريبات على المدفعية بالقرب من الحدود البحرية المتنازع عليها.

ويأتي ذلك يعد بعد يوم من تدريبات سابقة أجرتها كوريا الشمالية دفعت جارتها الجنوبية إلى الرد بتدريباتها الخاصة في نفس المنطقة.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية في بيان إن كوريا الشِّمالية أطلقت أكثر من 60 طلقة بالقرب من الحدود البحرية الغربية بعد ظهر يوم السبت.

وأضافت أن كوريا الجنوبية تحث كوريا الشمالية بشدة على وقف الأعمال التي تزيد من التوترات.

وأكدت هيئة الأركان المشتركة أن كوريا الجنوبية ستتخذ خطوات عسكرية مماثلة إذا واصلت كوريا الشمالية تدريباتها المدفعية التي تشكل تهديدا للمواطنين الكوريين الجنوبيين.

وقالت إن كوريا الجنوبية ستتعامل "بقوة كبيرة" مع أي استفزازات من جانب كوريا الشمالية.

وقد أطلقت كوريا الشمالية أمس الجمعة، نحو 200 قذيفة مدفعية بالقرب من المنطقة، ما دفع كوريا الجنوبية إلى إجراء تدريبات إطلاق نار خاصة بها ردا على ذلك.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن القوات في جزيرتين حدوديتين أطلقت قذائف مدفعية جنوب الحدود البحرية. وذكرت وسائل إعلام محلية إن كوريا الجنوبية أطلقت 400 طلقة.

قبل التدريبات الكورية الجنوبية، طلبت السلطات من السكان في 5 جزر رئيسية بالقرب من الحدود البحرية الغربية إخلاءها إلى أماكن آمنة بسبب مخاوف من رد كوريا الشمالية بإطلاق النار، وتم رفع أمر الإخلاء بعد ساعات قليلة.

المصدر: أ ب