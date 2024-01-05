بيونغ يانغ: أطلقنا قذائف المدفعية ردا على التدريبات الكورية الجنوبية

أفادت وكالة "يونهاب" نقلا عن وسائل الإعلام الكورية الشمالية بأن بيونغ يانغ أطلقت نيران المدفعية في البحر ردا على التدريبات التي أجرتها كوريا الجنوبية.

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وأضافت الوكالة أن بيونغ يانغ أعلنت أيضا أنها بيونغ يانغ أيضا إنها سترد بشكل غير مسبوق في حالة حدوث "استفزازات من الأعداء" من جانب سيئول.

وقام جيش كوريا الشمالية، صباح اليوم الجمعة، بإطلاق النار من المدفعية الساحلية على أراضيه داخل المنطقة البحرية المنزوعة السلاح في منطقة جزيرتي بانجيونج ويونبيونجدو الكوريتين الجنوبيتين. وأطلق جنود كوريا الشمالية أكثر من 200 طلقة لم تسفر عن وقوع أي إصابات أو أضرار. وسقطت القذائف شمال خط الحد الشمالي في البحر الأصفر أي على أراضي كوريا الشمالية.

وأفادت وسائل إعلام، سابقا، بأن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أجريتا حتى 5 يناير الجاري تدريبات بالذخيرة الحية بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية، بهدف زيادة الاستعداد القتالي المشترك. وفي الأسبوع نفسه أجرى الجيش الكوري الجنوبي نفسه عددا من التدريبات والمناورات الأخرى.

المصدر: نوفوستي