بيونغ يانغ تطلق 200 قذيفة مدفعية وسيئول تخلي سكان إحدى الجزر

أطلقت كوريا الشمالية صباح اليوم الجمعة 200 قذيفة مدفعية قبالة ساحلها الغربي، فيما أهابت كوريا الجنوبية بسكان جزيرة يونبيونغ إخلاءها.

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وقال مسؤول في وزارة الدفاع الكورية الجنوبية خلال مؤتمر صحفي إن "كوريا الشمالية أطلقت نحو 200 قذيفة قرب جزيرة يونبيونغ"، وأن السلطات طلبت من المدنيين إخلاء الجزيرة بإجراء وقائي.

واعتبرت سيئول أن هذه الخطوة "عمل استفزازي" من بيونغ يانغ ويجب التوقف عنه، محذرة من أنها ستتخذ "إجراءات مناسبة" ردا على ذلك.

وتقع جزيرة يونبيونغ الكورية الجنوبية في البحر الأصفر على بعد 80 كيلومترا غرب إنتشون، و12 كيلومترا جنوب ساحل مقاطعة هوانغهاي الكورية الشمالية.

وفي نوفمبر 2010 أطلقت بيونغ يانغ 170 قذيفة مدفعية على جزيرة يونبيونغ، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص بينهم مدنيان في أول هجوم شمالي على منطقة مدنية منذ الحرب الكورية 1950-1953.

وأمس الخميس، شجبت كوريا الشمالية بشدة سلسلة التدريبات العسكرية التي أجرتها كوريا الجنوبية منذ بدء العام الجديد، محذرة من أن احتمال الصدام بين الجانبين سيكون الأعلى هذا العام.

وأجرى الجيش الكوري الجنوبي تدريبات بالمدفعية بالذخيرة الحية، كما أجرت البحرية مناورات بمشاركة سفن حربية وطائرات، لتعزيز الموقف الدفاعي ضد الاستفزازات المحتملة من كوريا الشمالية.

المصدر: أ ف ب+ يونهاب